Fantacalcio Inter: i consigli per la 25ª giornata di Serie A (Napoli-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la venticinquesima giornata di campionato, Napoli-Inter

NO STOP − La Serie A ritorna in campo con la venticinquesima giornata. Sarà un lungo weekend di campionato e Fantacalcio che avrà inizio domani pomeriggio con l’anticipo tra Lazio e Bologna (ore 15.00) e si chiuderà lunedì sera con il match salvezza Spezia-Fiorentina. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

BIG MATCH − Smaltita la sconfitta nel Derby e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro la Roma, l’Inter ritorna a giocare in campionato per affrontare un altro scontro diretto: Napoli-Inter. Match fondamentale per i nerazzurri che vogliono prepararsi al meglio anche in vista del match di Champions League contro il Liverpool. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Napoli-Inter.

INTERISTI DA FANTACALCIO − La quota 54 gol in campionato e i 18 marcatori diversi in stagione (16 in Serie A) dimostrano come i giocatori dell’Inter siano decisamente appetibili anche in ottica Fantacalcio. Lautaro Martinez con il suo 7.79 è il giocatore con la miglior fantamedia in casa nerazzurra anche se in questo 2022 non ha ancora timbrato in Serie A. Buona anche la fantamedia di Dzeko (7.71), decisivo nell’ultima uscita contro la Roma in Coppa Italia. Tra i peggiori, invece, Stefan de Vrij che fa segnare una fantamedia pari al 5.65. Da dimenticare il suo match contro il Milan.

A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo di domani delle 15.00 Lazio-Bologna), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Napoli-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Il primo nome da schierare al Fantacalcio in vista di Napoli-Inter è Denzel Dumfries. Il laterale olandese può essere la carta vincente della squadra di Simone Inzaghi con la sua forza fisica e le sue accelerazioni nello spazio. Contro Mario Rui, occhio al bis-match in termini di statura soprattutto nella solita azione nerazzurra da quinto a quinto.

Da mettere ovviamente Nicolò Barella, autore di una super partita contro la Roma. Il centrocampista sardo vorrà giocare al meglio visto che contro il Liverpool mancherà per squalifica. Servirà il suo dinamismo e la sua capacità di inserimento nell’area avversaria. Al Fantacalcio, è una certezza assoluta con due gol e sette assist all’appello. Fantamedia da 7,07.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Meglio evitare Federico Dimarco, gara che può diventare complicata per l’ex Verona. Il classe ’97 avrà l’arduo compito di non far rimpiangere sua maestà Alessandro Bastoni. La pressione del Maradona potrebbe incidere. La scelta è quella di tenerlo in panchina ed utilizzare un gettone più sicuro e impegnato in partite meno complicate.

POSSIBILE SORPRESA − Tra le sorprese in Napoli-Inter al Fantacalcio occhio ad Alexis Sanchez. Battere il ferro finché caldo deve essere il mantra sia di Inzaghi che dei fantallenatori che lo hanno in squadra. Il cileno è in una condizione fisica e mentale di grazia e tenerlo in panchina rischia di sembrare un vero azzardo. Da antologia il suo gol contro la Roma in Coppa Italia.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili di Napoli-Inter, Inzaghi ha tutti a disposizione eccetto Joaquin Correa, Robin Gosens e Matias Vecino (il motivo). Rientra Caicedo.