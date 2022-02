Dzeko: «Vicino all’Inter due anni fa. Liverpool? Favorito ma noi siamo forti»

Edin Dzeko, durante una diretta Twitch con l’ex compagno al Manchester City Micah Richards, ha parlato del suo arrivo all’Inter in estate. Tra i temi discussi, anche gli obiettivi in nerazzurro e la gara con il Liverpool. Qualche battuta infine anche sul futuro

TRASFERIMENTO − Dzeko descrive l’arrivo all’Inter: «L’estate scorsa, per la prima volta, mi dissi che non sarei andato via. L’anno prima c’era stato qualcosa con la Juventus; due anni fa con l’Inter che era quasi fatta. L’estate scorsa non mi aspettavo di andarmene dopo l’arrivo di Jose Mourinho. Gli ho parlato quando è arrivato e sapeva che avevo ancora un anno di contratto. È stato un onore che un allenatore così grande fosse arrivato nel club. Gli ho detto: ‘Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma dato che questo è l’ultimo anno del mio contratto, se salta fuori qualcosa, possiamo prenderlo in considerazione?’ Nel giro di pochi giorni era arrivato Tammy Abraham dal Chelsea e l’Inter venne a cercarmi».

PERCORSO − Dzeko si conferma sugli obiettivi stagionali: «Antonio Conte ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi due anni qui. Nessuno si aspettava che l’Inter fosse dove siamo ora, ma non avevo paura di venire. Conosco le mie qualità e ci sono molti grandi giocatori qui. Speriamo di poter continuare in questo modo. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana dopo 10 anni. Siamo arrivati ​​agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in 10 anni. Siamo ancora primi in campionato e vogliamo restarci. Dobbiamo continuare così».

CHAMPIONS LEAGUE − Il pensiero di Dzeko sugli ottavi: «Il Liverpool è favorito, lo sappiamo. Ma non si può dire al 100% che una squadra batterà l’altra. Abbiamo anche noi una grande squadra e direi che ci saranno tanti gol. Siamo entrambe squadre d’attacco. Non siamo una tipica squadra italiana che resta indietro. Ma in partite come questa devi difenderti bene».

CONDIZIONE − Così Dzeko sul proprio fisico: «Sto lavorando più che mai. Prima di uscire per allenarci e dopo che sono rientrato, mi occupo di prevenzione degli infortuni: è così importante. Il cibo in Italia è ottimo, quindi devi mangiare sano! So di avere quasi 36 anni e devo proteggermi dagli infortuni. Ho avuto un grande nutrizionista a Roma e lo stesso qui all’Inter. Come giocatori, abbiamo bisogno di questi ragazzi. Giochiamo ogni tre giorni e serve una bella ripresa. Hai bisogno di buon cibo, devi mangiare bene. Mi sta aiutando tantissimo».

RITIRO − Dzeko non vuole assolutamente smettere: «Ho parlato con molti dei miei vecchi compagni di squadra, che hanno finito in anticipo. Volevano stare con le loro famiglie, prendersi delle vacanze. Poi, dopo sei mesi, li colpisce. Mi dicono: ‘Non smettere mai di giocare a calcio!’ Queste parole sono nella mia testa. Ho una carriera. Questa è la mia più grande motivazione. Non sto pensando alla gestione o al coaching o cose del genere. Vediamo quali sono le opzioni quando finisco, ma non sto pensando di finire. Ci sarà tempo per questo, ma non ancora. Voglio giocare».

Fonte: Daily news