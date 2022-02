Vieri: «Inter tonica contro la Roma ma il Napoli deve giocare per vincere»

Christian Vieri, durante la Bobo Tv sul suo canale Twich, ha parlato della gara di domani tra Napoli e Inter. Per la squadra di Spalletti è una chance da non fallire anche i nerazzurri si sono ripresi alla grande dal Derby

MATCH − Vieri commenta la gara del Maradona: «Il Napoli deve giocare per vincere, non può aspettare. Ha la possibilità di vincere perché è forte e gli sono rientrati giocatori come Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly. Se vuole vincere lo scudetto deve vincere contro L’Inter. L’Inter difficilmente perderà le gare contro squadre più deboli, può perdere con il Napoli che è forte. Quindi gli azzurri devono sfruttare la chance. I nerazzurri li ho visti però molto tonici contro la Roma, quindi hanno dimenticato e reagito alla grande dal Derby».