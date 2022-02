Stankovic ancora eroe col Volendam: para un rigore alla fine e vince!

Ci sono due giocatori di proprietà dell’Inter protagonisti nell’Eerste Divisie olandese: Oristanio e Stankovic. I due in prestito stasera hanno ritrovato la vittoria col Volendam, che aumenta il vantaggio sulla prima inseguitrice. E il portiere ha parato un rigore.

DECISIVO PER I TRE PUNTI – Dopo il pareggio per 1-1 in casa del Roda lunedì, che aveva interrotto la lunga striscia di imbattibilità di Filip Stankovic, il Volendam torna alla vittoria. Lo fa battendo 2-1 lo Jong AZ Alkmaar, con i gol di Bilal Ould-Chikh all’8’ e Damon Mirani al 46’ dopo il momentaneo pareggio di Mohamed Taabouni al 14’. A cinque minuti dal termine, però, gli ospiti hanno la palla del pari su rigore: va Peer Koopmeiners, ma Stankovic è prodigioso e glielo respinge, risultando ancora una volta determinante. Un successo che permette alla squadra di Wim Jonk di allungare sull’Emmen, fermato sullo 0-0 dall’Almere City e ora a -7 con una partita in meno. Oltre a Stankovic ha giocato anche Gaetano Oristanio, titolare e sostituito al 74’.