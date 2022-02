Napoli, in vista dell’Inter Spalletti valuta due ex nerazzurri: uno sicuro dal 1′

Napoli-Inter sarà anche la gara degli ex. Uno fra tutti è ovviamente il tecnico partenopeo Luciano Spalletti. Tra i giocatori, uno sicuramente scenderà titolare al Maradona

EX − L’attesa per Napoli-Inter sta per finire. Domani alle 18 ci sarà il fischio d’inizio dell’atteso match, fondamentale in chiave Scudetto. Simone Inzaghi sta studiando le ultime mosse per l’attacco (vedi articolo), quanto a Spalletti si valutano due ex nerazzurri: Juan Jesus e Matteo Politano. Il primo è in ballottaggio con Kalidou Koulibaly, il quale però dovrebbe partire dal primo minuto. Diverso invece il discorso per l’esterno italiano. Vista anche l’assenza di Hirving Lozano, sarà lui a stazionare sull’out di desta.