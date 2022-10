Ex di Inter-Sampdoria: Stankovic leggenda, Skriniar diamante grezzo

Inter-Sampdoria (stasera alle 20.45) sarà la partita di Dejan Stankovic, leggenda della storia nerazzurra, e Milan Skriniar, simbolo del presente interista. A loro si uniscono altri due ex per ciascuna parte.

HALL OF FAME – Inter-Sampdoria di stasera vedrà San Siro regalare il meritato tributo a Dejan Stankovic. L’attuale allenatore dei blucerchiati è un’autentica leggenda della storia nerazzurra. A Milano ha vissuto nove stagioni e mezza, in cui ha vinto tutto, compreso lo storico Triplete del 2010. 326 presenze e 42 gol con la maglia dell’Inter, numeri straordinari per un centrocampista. Ma nei cuori dei tifosi è entrato soprattutto per la grinta infinita con cui scendeva in campo. E anche per i 6 gol segnati nei derby al Milan, la sua vittima preferita in carriera. Sarà quindi curioso vedere l’accoglienza che il tifo nerazzurro riserverà a Stankovic, che è già un membro della Hall of Fame dell’Inter. Giusto per rimarcare il suo peso nella storia nerazzurra.

RAMPA DI LANCIO – E poi Inter-Sampdoria sarà anche la gara di Milan Skriniar. Lo slovacco si affaccia infatti nel panorama del calcio italiano proprio con la maglia blucerchiati. Per il numero 37 nerazzurro una stagione e mezza a Genova, prima di arrivare a Milano a 22 anni. E oggi, sei stagioni, 231 presenze e 11 gol dopo, indossa la fascia da capitano dell’Inter. In attesa di legare ancor più indissolubilmente il suo nome ai nerazzurri.

Inter-Sampdoria: altri quattro ex su entrambi i fronti

NEROBLUCERCHIATI – Tra gli attuali troviamo altri due ex della Sampdoria. In primis Joaquin Correa, per cui la maglia blucerchiata è stata la prima indossata in Italia. Due stagioni tra il 2014 e il 2016, condite da 3 reti in 31 presenze. E poi c’è anche Simone Inzaghi. Sei mesi a Genova per l’allenatore dell’Inter, più che dimenticabili (7 presenze senza gol). Sulla sponda blucerchiata troviamo invece Jeison Murillo, che tra 2015 e 2017 sembrava poter diventare il futuro della difesa nerazzurra. Ma venne ceduto senza troppi rimpianti al Valencia, dopo 69 partite e 3 reti con l’Inter. E infine va menzionato Manuel De Luca, attaccante numero 9 della Sampdoria: Che in nerazzurro però ha vissuto solo una stagione, nella categoria Allievi.