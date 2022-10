Padovan: «Lukaku era sovrappeso e non in forma, ora resettato! L’Inter c’è»

Lukaku è rientrato mercoledì in Inter-Viktoria Plzen e, pur giocando sette minuti più recupero, ha subito ritrovato il gol. Padovan, ospite di Sky Sport 24, ritiene che il rientro a tempo pieno del numero 90 possa aiutare ad avvicinarsi al Napoli.



IN CRESCITA – Giancarlo Padovan è ottimista su una pronta ripresa dell’Inter, dopo l’inizio negativo: «Cominciamo a vederla. Io dico che a Barcellona ha giocato una grande partita, anche se l’ha solo pareggiata meritava di stravincerla. L’altra sera, pur con un avversario diverso dal Barcellona come il Viktoria Plzen, ha giocato una partita eccellente. L’abbiamo già vista, non abbiamo ancora visto con continuità Romelu Lukaku perché fino a quando ha giocato l’ha fatto male: era sovrappeso, non era in forma, doveva ritrovare le misure forse anche dell’ambiente. Adesso questo infortunio, che non fa mai bene, è come se l’avesse quasi rigenerato: si è rimesso a posto. Io dico che con Lukaku vedremo l’Inter al completo, non so se migliore ma mi immagino di sì».

CON LUKAKU PER LA VETTA – Secondo Padovan, nel lungo periodo l’Inter tornerà nella zona alta della classifica: «Una squadra che fa della continuità il suo punto di forza dà alla bellezza e all’efficacia del gioco un percorso lungo che la può riportare sotto. Io credo che, dopo il Napoli e col Milan, ci sia l’Inter. Anche io pensavo all’inizio della stagione che le due milanesi avrebbero ripetuto, più o meno, il percorso fatto l’anno precedente. Credo che questo possa realizzarsi ancora, tenendo presente che lassù viene il Napoli e nessuno avrebbe pensato che fosse avanti».