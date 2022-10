Bellucci: «L’Inter ha una partita che l’ha sbloccata. Il Napoli stia attento»

Bellucci, nella scorsa stagione vice di Mazzarri al Cagliari ed ex attaccante della Sampdoria stasera avversario al Meazza, ha commentato i progressi dell’Inter. Queste le sue parole in collegamento con Sky Sport 24.

ANCORA IN CORSA – Claudio Bellucci, ex attaccante fra le altre di Venezia, Napoli e Sampdoria, valuta come Simone Inzaghi è riuscito a ribaltare l’inizio difficile: «Sicuramente l’Inter, all’inizio del campionato e durante anche il calciomercato, la mettevamo al primo posto come pretendente per la vittoria dello scudetto, vista la storia dell’anno scorso che non dico l’abbia buttato via ma ci sono delle circostanze che gliel’hanno fatto perdere. L’Inter ha ripreso la marcia, è forte in qualsiasi reparto. Inzaghi ha ritrovato quella tranquillità che aveva un po’ perso, poi i risultati fanno il resto: ti danno quella serenità. Penso che la partita col Barcellona abbia un po’ sbloccato la situazione, l’Inter è forte e il Napoli deve stare attento al suo ritorno in campionato. Adesso c’è anche Romelu Lukaku, che può risolvere le partite in qualsiasi momento. Mi sembra che pure chi non gioca sia contento, poi deve tornare Marcelo Brozovic. L’Inter è una grande squadra, la metto come pretendente maggiore con il Napoli per vincere lo scudetto».