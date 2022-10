Skriniar, il rinnovo ormai è mediatico: lo slovacco citato in Assemblea conferma il suo valore extra-campo

Il rinnovo di Milan Skriniar è stato uno dei temi di cui si è discusso anche nell’Assemblea degli azionisti andata in scena quest’oggi. Ciò conferma che l’importanza del classe ’95 nerazzurro va oltre al rettangolo verde

IMPORTANZA A TUTTO CAMPO – Anche oggi si è parlato del rinnovo di Milan Skriniar. A farlo sono stati sia il presidente Steven Zhang, il quale si è detto ottimista riguardo al rinnovo dello slovacco, che l’AD Beppe Marotta, il quale ha parlato dei contratti in scadenza in maniera più generale. Il fatto che il presidente nerazzurro, in un contesto come quello strettamente economico-finanziario della Assemblea degli azionisti, commenti una situazione contrattuale di uno dei giocatore di punta della rosa nerazzurra, fa acquistare alla vicenda molto più clamore mediatico di quanto già non ce ne fosse. E forse per lo slovacco questa può rappresentare una vera e propria lusinga. Il suo rinnovo è uno di quelli più roventi al momento. Zhang lo sa, e sa inoltre che perdere lo slovacco a 0 sarebbe uno smacco incredibile. Il 37 nerazzurro è un asset importante per il club nerazzurro. L’obiettivo, quindi, è raggiungere il rinnovo del contratto a tutti i costi. Poi si vedrà il mercato cosa porterà, ma in ogni caso, se l’Inter dovesse riuscire a monetizzare da una eventuale cessione di Skriniar, la sua vendita sarebbe sicuramente meno amara. La speranza, ovviamente, è che il difensore nerazzurro respinga tutte le offerte e rimanga all’Inter, magari con la fascia di capitano al braccio.