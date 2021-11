Erlic: «Inter, partita difficile ma daremo il massimo! A Milano per fare punti»

Inter-Spezia è in programma mercoledì a San Siro. Il difensore Erlic, ai canali ufficiali del club ligure, ha parlato del match con i nerazzurri dopo la sconfitta interna contro il Bologna (vedi articolo).

PROSSIMO IMPEGNO – Il difensore dello Spezia Martin Erlic è pronto ad affrontare l’Inter per riscattare la sconfitta contro il Bologna: «C’è tanta amarezza, la partita è stata combattuta per 90′, però alla fine l’abbiamo persa. Non dobbiamo pensare che l’abbiamo persa su un calcio di rigore, potevamo fare molto meglio, partendo da me. Così non va bene, però già mercoledì ci aspetta un’altra partita difficile. Dobbiamo andare a fare la nostra partita, non andare a Milano a fare una passeggiata. Sono sicuro che daremo il massimo mercoledì. Ci aspetta una partita difficile, però il calcio è strano e la palla è rotonda. Non possiamo andare lì pensando di avere già perso perché è l’Inter. Non va bene. Dobbiamo andare con la consapevolezza che possiamo fare dei punti».