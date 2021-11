Spezia, crollo in casa prima dell’Inter: il Bologna passa 0-1

Crollo pesante dello Spezia in casa contro il Bologna, nella sfida che precede la gara di mercoledì 1 dicembre a San Siro contro l’Inter. A decidere una rete di Marko Arnautovic al minuto 83.

CROLLO PRE INTER – Lo Spezia perde in casa per 0-1 contro il Bologna e resta invischiato nella zona più calda della classifica. Gli uomini di Thiago Motta in casa resiste fino al minuto 83, quando il direttore di gara concede un calcio di rigore per fallo di mano di Nzola. Sul dischetto si presenta l’ex nerazzurro Marko Arnautovic che non sbaglia e regala tre punti preziosi alla squadra di Sinisa Mihajlovic. Per i liguri resta il rimpianto di una sconfitta casalinga, alle porte della sfida di mercoledì contro l’Inter a San Siro, ore 18.