Milan, che tonfo a San Siro! Il Sassuolo passa 1-3, Inter a un punto

È appena terminata a San Siro la gara che ha visto opporsi Milan e Sassuolo, con i rossoneri che crollano per la seconda volta di fila in campionato. Un 1-3 che permette all’Inter di portarsi a -1 proprio dalla squadra allenata da Stefano Pioli.

PRIMO TEMPO – La partita dopo soli venti minuti si mette sui binari giusti per il Milan che sblocca il risultato da calcio d’angolo con una spizzata di Romagnoli. Sembra il preludio di una vittoria facile, ma gli ospiti reagiscono subito e – complice un errore di Bakayoko – Scamacca trova il pareggio dopo tre minuti dalla rete rossonera con un siluro da fuori area. Passano meno di dieci minuti e al 33′ è ancora Scamacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo ad andare vicino al gol, Maignan salva con un grande intervento ma il pallone carambola sulla schiena di Simon Kjaer prima di finire in porta per l’1-2.

Milan ancora KO, l’Inter accorcia a -1

SCONFITTA PESANTE – Nel secondo tempo è il Sassuolo a fare ciò che vule in campo, la squadra di Stefano Pioli appare poco brillante e al 66′ ci pensa Berardi a trovare l’1-3: Mateus Henrique ruba palla a Kessié davanti all’area, serve il compagno che si libera di Romagnoli prima di incrociare sotto le gambe di Mike Maignan. Il definitivo punto sulla sfida arriva al 77′, quando Defrel in ripartenza punta Romagnoli e quest’ultimo lo abbatte, rimediando così un rosso diretto. Sconfitta pesantissima a San Siro per il Milan, che permette all’Inter di accorciare ulteriormente: ora è solo uno il punto di distanza.