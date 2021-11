Mourinho: «Inter? Preferisco non pensarci! Devo dimenticare la mia storia»

Mourinho vede avvicinarsi lo scontro con l’Inter, squadra a cui è rimasto molto legato dopo i grandi successi ottenuti in nerazzurro. Il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei giallorossi sul Torino (vedi articolo).

SPECIAL ONE – José Mourinho cerca di concentrarsi sul prossimo match della Roma contro il Bologna, senza lasciarsi distrarre dai ricordi che lo legano all’Inter, avversario dei giallorossi sabato prossimo: «Match con l’Inter? Preferisco non pensarci. Preferisco pensare solo al Bologna, dopo cercherò di prepararmi emotivamente perché ovviamente in questo momento l’unica cosa che mi interessa è la mia Roma. Cercherò di dimenticare che dall’altro lato c’è la mia storia lì».