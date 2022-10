Dimarco ribadisce: «Siamo con Inzaghi, punto! Ora serve Inter compatta»

Federico Dimarco dopo la sconfitta di San Siro contro la Roma su Sportmediaset ha analizzato la partita rispondendo anche a una domanda su Simone Inzaghi, ribadendo la posizione della squadra nei confronti del tecnico come fatto in una precedente intervista (vedi QUI).

SERVE COMPATTEZZA – Dimarco analizza il momento di difficoltà dell’Inter e ribadisce di stare dalla parte del tecnico: «Subiamo poco e prendiamo gol, gli episodi ci girano a sfavore però dobbiamo lavorare per cercare di uscire il prima possibile da questo periodo. Tredici gol subiti? Non ho una risposta, sono cose che dobbiamo vedere noi. Del resto non ci interessa perché avremmo potuto fare venti gol e subirne tredici, quindi cambia poco. Serve rimanere compatti, è l’unica cosa che ci aiuterà a uscire. Voci su Inzaghi? Noi siamo con lui, punto».