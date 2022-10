Chivu in crisi: solo 3 punti in 6 gare. Il motivo del crollo e la soluzione

La Primavera di Cristian Chivu non ha ancora vinto una partita nel campionato di categoria. Solo 3 punti in sei gare per i nerazzurri. Un avvio di stagione per nulla positivo, che ha mostrato i diversi problemi della squadra di Chivu. Ma le soluzioni, per l’allenatore dell’Under-19, ci sono

PROBLEMA EVIDENTE – Solo il gol di Pio Esposito (vedi tabellino) ha salvato la Primavera dell’Inter da un’altra sconfitta stagionale. Nella sesta giornata del campionato di categoria, al Breda di Sesto San Giovanni i ragazzi di Cristian Chivu hanno affrontato l’Atalanta, portando a casa un punto. Nella squadra dell’ex difensore dell’Inter c’è un problema fondamentale. Ed è di natura mentale. La squadra si sveglia sempre nel secondo tempo, spesso dopo aver chiuso la prima frazione in svantaggio. È come se avesse bisogno di uno schiaffo prima di iniziare a giocare. Per cercare di ripetere la bella stagione dello scorso anno, non si possono buttare 45′ ogni volta. Chivu dovrà quindi lavorare sulla tenuta mentale, in modo tale che i giocatori nerazzurri entrino sin da subito in campo concentrati.

LA SOLUZIONE – Chivu ha modo di sistemare la situazione. Primo perché è ancora ottobre. Secondo, perché la squadra è piena di elementi da valorizzare. Talenti che possono aiutare gli altri con personalità e tecnica. Si parla di Andrea Pelamatti, Issiaka Kamate e soprattutto Valentin Carboni, che ieri ha esordito in prima squadra. L’allenatore dovrà essere bravo a mettere al centro del suo gioco questi tre elementi, fondamentali per questa Inter.