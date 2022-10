Dimarco risponde a Mancini: «Inter ha dominato! Siamo con Inzaghi»

Federico Dimarco dopo la sconfitta dell’Inter per 1-2 contro la Roma in rimonta a San Siro, su DAZN ha ribadito come i nerazzurri abbiano dominato, rispondendo di fatto a Gianluca Mancini che prima di lui ha esattamente detto il contrario (vedi QUI). Poi il difensore ha preso le difese di Simone Inzaghi.

IMMERITATA – Dimarco dopo la quarta sconfitta dell’Inter nelle prime otto di campionato ha analizzato così la partita: «Dopo una partita così non è neanche facile fare delle dichiarazioni a freddo, dobbiamo solo pensare a lavorare cercando di vincere le prossime partite che sono tutti importanti. Una squadra come l’Inter non può permettersi di perdere così tante partite. Abbiamo creato tanto e sofferto poco, quest’anno ogni volta appena vengono giù è incredibile ma prendiamo sempre gol, è una cosa che dobbiamo migliorare perché non va bene. Questa sera abbiamo dominato, per me non c’è stata partita! Hanno fatto due gol nelle uniche due occasioni. Mancini ha detto il contrario? Sono pareri personali. Noi siamo con Inzaghi, dobbiamo continuare a lavorare insieme a lui. Testa al Barcellona».