Inter, dov’è finita la tenuta mentale? Finora nove punti buttati!

L’Inter di Simone Inzaghi è una squadra in grande sofferenza, soprattutto dal punto di vista psicologico. E anche la sconfitta contro la Roma lo conferma in modo lampante.

CROLLO – Inter-Roma rappresenta la quarta sconfitta stagionale per i nerazzurri in Serie A ed arriva in modo simile alle precedenti tre. I nerazzurri partono con convinzione, tengono bene il campo, e vanno pure in vantaggio. Poi subiscono gol, la luce si affievolisce e, infine, si spegne del tutto. I giocatori, così come Simone Inzaghi stesso, non sembrano in grado di reggere 90 minuti per intero. Soprattutto da un punto di vista mentale.

DOMINIO SPRECATO – E questo si evince da un dato in particolare. Un dato che, tra tutti quelli più negativi che l’Inter sta accumulando, è forse il più preoccupante. Finora, in otto gare di campionato, i nerazzurri sono andati in vantaggio sette volte. Avete letto bene: tranne nella partita di Roma contro la Lazio, è sempre stata l’Inter a segnare il primo gol. Ma di queste sette occasioni, solo in quattro è poi arrivata la vittoria. Contro Lecce, Spezia, Cremonese e Torino. Nelle altre tre partite (contro Milan, Udinese e Roma) il vantaggio è arrivato sempre nel primo tempo, che però si è poi concluso in pareggio.

Inter, tenuta mentale (doppiamente) inesistente

FRAGILITÀ IMBARAZZANTE – Questo doppio dato è veramente preoccupante, e dice molto di questa Inter. Che non è una squadra in difficoltà fisica. Anche contro la Roma i nerazzurri hanno corso più degli avversari (come dice il report della Lega Serie A), e in campionato sono la terza squadra per km percorsi. Eppure non sono in grado di reggere bene la posizione di vantaggio. Tanto che, se il pareggio avversario arriva già nella prima frazione di gioco, il risultato passa da 3 a 0 punti nel corso dei restanti 45 minuti. Ventuno punti potenziali si sono trasformati in appena dodici. E questo dimostra due cose. In primis, l’incapacità della squadra di chiudere una gara, come si è visto anche ieri. E poi l’incredibile nevrosi che prende gli undici in campo non appena gli avversari pareggiano. L’Inter di Inzaghi ha gravi carenze dal punto di vista mentale, e questo è l’aspetto su cui l’allenatore deve lavorare per primo.