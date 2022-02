De Grandis: «Consigli è stato frustrante. Ghiacciata la reazione dell’Inter»

L’Inter ha perso 2-0 ieri contro il Sassuolo a San Siro. I nerazzurri hanno sbagliato il primo tempo andando sotto con i colpi di Scamacca e Raspadori. Nel secondo la reazione c’è stata ma la squadra di Inzaghi ha impattato contro Andrea Consigli.

FRUSTRANTE – L’Inter ha perso contro il Sassuolo di Dionisi e fallito il sorpasso al Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri vivono un periodo buio con 1 solo punto arrivato in 3 partite di Serie A. Dopo un primo tempo di crisi con il Sassuolo che ha dominato, nel secondo l’Inter ha provato la reazione ma ha trovato sulla sua strada un grande Andre Consigli. Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha fatto la top 11 del weekend di Serie A. Ed ecco la pagella di Consigli, miglior portiere del fine settimana. «L’Inter sbaglia partita eppure tira 100 volte in porta. E trova sempre lui. Portiere pratico e mai in posa per le foto. Con la posizione, con le mai, col corpo. Ghiaccia la reazione dell ‘Inter. FRUSTRANTE». Una pagella esaustiva e una lettura anche sul match dell’Inter molto chiara.

Fonte: Sky Sport