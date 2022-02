Inter, c’è da registrare la difesa. 10 gol nelle ultime 7 partite sono troppi

L’Inter ha perso contro il Sassuolo ieri 2-0 a San Siro e i nerazzurri non sono riusciti a superare il Milan in classifica. Una chiave è la solidità difensiva persa. I gol subiti nelle ultime 7 partite sono tanti e adesso c’è da tornare a registrare la difesa.

REGISTRARE – L’Inter non ha vinto contro il Sassuolo, anzi, ha perso 2-0 e fallito una grande chance di passare in testa alla Serie A. I nerazzurri hanno subito gol da Scamacca e Raspadori, altri due gol che si vanno ad aggiungere ai tanti subiti nelle ultime partite. L’ultimo clean sheet infatti è arrivato contro la Roma in Coppa Italia l’8 febbrai scorso (2-0), un lampo in tante partite che hanno visto l’Inter prendere 1 o 2 gol dall’Atalanta in poi (0-0 a Bergamo). Nelle ultime 7 partite infatti sono ben 10 le reti subite a dispetto dei 9 gol segnati, un dato che fa pensare. L’Inter deve ritrovare la solidità difensiva del finale di 2021 con Handanovic che aveva trovato 6 clean sheet consecutivi. Senza difesa e con un attacco sterile, è difficile vincere le partite. E lo scudetto.