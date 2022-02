Esposito, nessun caso con il Basilea? Le ultime sull’attaccante

L’Inter ha perso 2-0 contro il Sassuolo ieri a San Siro e i nerazzurri hanno fallito il sorpasso in classifica al Milan. I nerazzurri non trovano più i gol, soprattutto con gli attaccanti. Intanto però, dalla Svizzera, fa discutere la situazione di Sebastiano Esposito. Ecco le ultime sul prestito dell’Inter.

NOVITA’ – L’Inter ha fallito l’aggancio alla vetta della classifica contro il Sassuolo cadendo 2-0 a San Siro. Ai nerazzurri manca la concretezza degli attaccanti sotto porta con Lautaro Martínez che non trova il gol in campionato dal 17 dicembre scorso, come Sanchez. A proposito di attaccanti. Dalla Svizzera fa discutere la situazione di Sebastiano Esposito. L’attaccante in prestito dall’Inter al Basilea infatti, non era tra i convocati dell’ultimo match vinto 3-0 contro il Losanna. Si è parlato di una lite con il vice allenatore (vedi articolo) ma, come confermato dalla società svizzera, Esposito non è stato del match per un problema fisico. Nessun caso dunque per Esposito. La speranza è che il prestito dell’Inter torni in forma e torni a incidere con il Basilea.