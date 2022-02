Djokovic tifa Milan: «Scudetto? Speriamo di vincerlo! Con Ibrahimovic…»

Fallita l’operazione sorpasso in vetta alla classifica, l’Inter torna a lavorare per il Genoa. Venerdì prossimo c’è subito una sfida cruciale per ripartire con i nerazzurri che devono tornare a far punti. Intanto, il numero 1 al mondo del tennis, Novak Djokovic, ha parlato così sulla corsa scudetto.

SCUDETTO – L’Inter ha fallito il sorpasso in vetta alla classifica a dispetto del Milan. La sconfitta contro il Sassuolo per 2-0 ha aperto una mini-crisi in casa nerazzurra e Simone Inzaghi dovrà essere bravo ad uscirne. Intanto, sulla corsa scudetto, ha parlato il numero uno del mondo nel tennis, Novak Djokovic. Ecco le sue parole in un’intervista prima del suo ritorno in campo a Dubai, raccolte da Sportface. «Con Zlatan Ibrahimovic siamo amici, abbiamo parlato spesso della mia situazione in Australia (escluso dall’Australian Open per situazioni legate al Covid, ndr). Mi ha anche sostenuto pubblicamente, cosa che apprezzo molto. Sono un tifoso del Milan e speriamo di poter vincere lo scudetto quest’anno».