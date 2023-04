Darmian, ultimo gol contro il Monza ma Inzaghi lo risparmia: le ultime in difesa

Darmian nel 2023 è stato il giocatore più utilizzato da Simone Inzaghi. Contro il Monza l’ultimo gol segnato in Serie A, ma oggi potrebbe partire dalla panchina. Ecco le ultime notizie per quanto riguarda la difesa nerazzurra.

TURNOVER – Matteo Darmian è il giocatore dell’Inter con il maggior numero di minuti raccolti in questo 2023 (1127′). L’ultima rete di Darmian in Serie A risale proprio alla sfida d’andata, quando sbloccò il risultato nella gara giocata all’U-Power Stadium. Oggi, però, in vista di Inter-Monza alle 20:45, potrebbe rifiatare partendo dalla panchina. Danilo D’Ambrosio torna dalla squalifica e prende il suo posto sul centro-destra. Possibile chance anche per Stefan de Vrij che potrebbe far riposare anche Francesco Acerbi. Alessandro Bastoni in ogni caso ci sarà e completerà il trio difensivo.