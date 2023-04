Caressa: «Inter, compatta in Europa e gare più importanti. In campionato…»

Fabio Caressa ha parlato dell’Inter, vincente nell’andata di finale dei quarti di finale di Champions League in casa del Benfica.

SQUADRA – Queste le parole di Fabio Caressa sull’Inter nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’Inter devo dire che ha giocato una partita veramente di grande livello, secondo me, perché sono due Inter diverse quelle che vediamo e bisognerebbe chiedersi il perché. Ma io non parlo tatticamente (mi interessa relativamente) perché tanto la squadra gioca nello stesso modo. È un problema di team. Cioè la squadra che gioca in Europa e le partite più importanti, quindi anche in Coppa Italia e per esempio qualche scontro diretto, è una squadra molto compatta. Mentre invece quella che gioca in campionato è una squadra dove, se devi fare mezzo metro in meno, magari non lo fai».