Darmian, oggi esami strumentali. Per Inter-Spezia due le alternative – TS

Matteo Darmian è uscito acciaccato da Venezia-Inter. Quest’oggi, secondo quanto riferito dal Tuttosport, verranno effettuati gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio

OPZIONI – Inter-Spezia è in programma mercoledì alle 18:30. Per la sfida di San Siro Inzaghi quasi sicuramente non avrà a disposizione Matteo Darmian. Il laterale dell’Inter è uscito, per infortunio, nel corso della sfida contro il Venezia. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, oggi in edicola, quest’oggi verranno effettuati gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Al posto del numero 36 nerazzurro in campo dovrebbe andare Denzel Dumfries ma si candida per un posto da titolare sulla corsia di destra anche Danilo D’Ambrosio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini