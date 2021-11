Sarr vicino all’approdo all’Inter? Pedullà smentisce: «Aria fritta»

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, commenta le voci circolate questa mattina di un possibile approdo di Malang Sarr, difensore del Chelsea, all’Inter (vedi articolo)

SMENTITA – Questa mattina si è rincorsa la voce di un possibile nuovo rinforzo per la difesa dell’Inter. Trattasi di Malang Sarr, difensore del Chelsea che si troverebbe già a Milano pronto per definire i dettagli del suo passaggio in prestito al club nerazzurro guidato da Inzaghi. Alfredo Pedullà, però, noto giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo account di Twitter liquida le voci con un secco e perentorio «Aria fritta». Si attendono sviluppi nelle prossime ore.