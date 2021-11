SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a novembre 2021: vota il preferito!

A novembre 2021 l’Inter ha segnato 11 gol. Ne abbiamo selezionati 4 per il sondaggio: vota il gol più bello dell’Inter in questo mese.

Sheriff-Inter 1-3: Brozovic (0-1)

Il primo gol ad entrare nel sondaggio è anche quello che apre il mese di novembre dell’Inter. E che avvia la seconda vittoria nerazzurra in questa edizione della Champions League, avvicinando sempre più il traguardo – poi raggiunto – degli ottavi di finale. Ad aprire le danze contro i moldavi è Marcelo Brozovic, che al 54′ sblocca la gara con un destro fulmineo dal limite, dopo aver anche dribblato un difensore. Rivediamolo qui al minuto 01:06:

Inter-Napoli 3-2: Lautaro Martinez (3-1)

Allo scoccare dell’ora di gioco contro il Napoli, Lautaro Martinez mette fine a oltre un mese e mezzo di astinenza dal gol. L’attaccante argentino conclude il contropiede nerazzurro con un diagonale ineluttabile, che porta il risultato sul 3-1 e mette in discesa la gara. Il miglior modo per rifarsi, dopo l’errore dal dischetto nel derby.

Inter-Shakhtar Donetsk 2-0: Dzeko (1-0)

La sfida di ritorno contro gli ucraini assume da subito i contorni delle tre sfide precedenti. Ossia una gara a senso unico, dove i nerazzurri trattano la porta difesa da Trubin come un gigante bersaglio. E stavolta le resistenze ucraine cedono. Al 61′ Edin Dzeko riesce finalmente a segnare (dopo numerosi tentativi), piazzando una fucilata di destro dal limite, dopo una serie di rimpalli nell’area avversaria.

Venezia-Inter 0-2: Calhanoglu (0-1)

Nella gara che chiude novembre arriva il gol di uno dei migliori giocatori dell’Inter nell’ultimo mese. Hakan Calhanoglu chiude un climax crescente di prestazioni di qualità e sostanza, firmando addirittura il terzo gol consecutivo in campionato. Contro Milan e Napoli il turco segna dal dischetto, mentre in casa del Venezia trova la rete dalla distanza. Al 34′ il numero 20 riceve palla sui venti metri e scocca un destro letale che si infila sul primo palo, e dà il via alla vittoria nerazzurra.

