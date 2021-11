Gentile: «Inter, Napoli e Milan hanno lo stesso organico! Punti meritati»

Claudio Gentile, ex giocatore tra le altre di Juventus e Fiorentina, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Gentile ha così parlato dell’organico di Inter, Milan e Napoli: «Napoli, Milan e Inter se si parla di organico sono allo stesso livello. A volte perdi partite che non meriti di perdere. Queste squadre stanno meritando la classifica che hanno. I passi falsi fanno parte del campionato e certamente le tre in testa stanno dando tanto. Il Napoli sta vivendo un momento molto positivo ma il campionato è ancora lungo e ci saranno cambiamenti in alto».

Fonte: Radio Anch’io Sport