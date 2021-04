D’Ambrosio torna in gruppo! A disposizione per Inter-Sassuolo?

D’Ambrosio è di nuovo in gruppo. Il difensore campano, negativizzatosi sabato, oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento dopo la guarigione. Per lui aumentano le possibilità di andare almeno in panchina mercoledì in Inter-Sassuolo.

UN ALTRO RITORNO – Si chiude il cerchio dei quattro positivi al Coronavirus, che avevano portato al rinvio di Inter-Sassuolo. Dopo Samir Handanovic, già titolare a Bologna, Stefan de Vrij e Matias Vecino (in panchina al Dall’Ara, quest’ultimo entrato negli ultimi secondi) ora è la volta di Danilo D’Ambrosio. Sabato (vedi articolo) il difensore ha avuto esito negativo dal tampone, risultando finalmente guarito. Era stato il primo dei quattro giocatori (più un membro dello staff) risultati positivi tre settimane fa. Oggi D’Ambrosio ha svolto l’allenamento di ripresa ad Appiano Gentile, partecipando alla seduta pomeridiana. Improbabile che possa essere titolare, nonostante l’assenza di Alessandro Bastoni squalificato, ma intanto è un buon ritorno.