Serie A, Giudice Sportivo: 4 squalificati da 4 partite, coi due dell’Inter

Il Giudice Sportivo ha dato oggi i provvedimenti sulla ventinovesima giornata di Serie A, nelle partite delle squadre che mercoledì saranno impegnate nei recuperi. Fra gli squalificati, ovviamente, i due dell’Inter.

I PROVVEDIMENTI – Come noto da sabato l’Inter col Sassuolo non avrà Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. L’arbitro Piero Giacomelli ha ammonito entrambi nello stesso momento all’86’ col Bologna, dopo due falli consecutivi, ed erano entrambi in diffida (vedi articolo). Per loro è la quinta ammonizione in questo campionato, scatta automatica la squalifica: torneranno domenica contro il Cagliari. Dopo le partite di sabato il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti per le gare che hanno visto impegnate le squadre che mercoledì avranno i recuperi, Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. In quest’ultima sfida, però, non ci saranno squalificati. Il resto delle sanzioni saranno rese note nella giornata di domani. Per quanto riguarda i nerazzurri restano diffidati Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Questi i primi provvedimenti dopo la ventinovesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 29ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Pedro Pereira (Crotone), Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma)

DIFFIDATI 29ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Lorenzo Pellegrini (Roma)

Quarta ammonizione: Emanuel Vignato (Bologna), Andrea Rispoli (Crotone), Filip Djuricic, Rogério (Sassuolo)