Lautaro Martinez lascia i suoi agenti storici: Inter, la situazione rinnovo

Lautaro Martinez lascia i suoi agenti storici, Beto Yaqué e Rolando Zarate. A darne notizia è Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, parlando di come però non dovrebbero esserci problemi relativi al rinnovo di contratto con l’Inter.

SITUAZIONE IN DIVENIRE – Lautaro Martinez è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023, e si sta discutendo per prolungarlo con adeguamento dell’ingaggio e possibile rimozione della clausola rescissoria, da centoundici milioni di euro. Ci sono però novità, che segnala Matteo Barzaghi: «Abbiamo parlato spesso del rinnovo di Lautaro Martinez negli scorsi mesi, con tanti incontri con i suoi agenti. Un discorso che era già impostato, quasi fatto, da ratificare poi a fine stagione. Bisogna aggiornare la situazione, perché ci risulta una cosa: Lautaro Martinez ha cambiato agente. Le cose adesso passeranno in mano a qualcun altro, non più a Beto Yaqué e Rolando Zarate che erano i suoi agenti. Da capire se questa cosa potrà in qualche modo incidere sul discorso rinnovo, che era già stato impostato. Comunque, da quello che filtra dall’Inter, è una questione che dovrà essere affrontata a fine stagione senza grandi patemi. Adesso conta soltanto pensare a questo finale di stagione, poi tutte le cose arriveranno dopo. Compreso il rinnovo di Lautaro Martinez».