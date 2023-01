Cremonese-Inter, ripartire subito dopo l’Empoli per non complicare tutto

Cremonese-Inter torna a giocarsi allo Zini a quasi ventisette anni dall’ultima volta (vedi precedenti). Alle 18 l’anticipo della prima giornata del girone di ritorno di Serie A mette a confronto obiettivi diversi ma comune voglia di riscatto.

COLPO DA SUPERARE – Cremonese-Inter fa iniziare il girone di ritorno dopo che l’andata si è chiusa con sei sconfitte. Troppe, soprattutto spesso dure da digerire come quella autolesionista di lunedì contro l’Empoli. I tredici punti di distacco dal Napoli capolista sembrano ormai troppi per l’Inter, ma la Serie A è ancora lunga e non mette in palio solo il titolo. C’è un posto Champions League da difendere, soprattutto visto che le romane hanno effettuato l’aggancio nella passata giornata e stanno correndo. Per questo non sono più ammessi passi falsi, o passaggi a vuoto come quello di cinque giorni fa. A cominciare dalla Cremonese, ultima e che cerca ancora il primo successo in questo campionato.

ASSENZE DA RIMPIAZZARE – Per Cremonese-Inter ci sono due squalifiche eredità dell’Empoli: Nicolò Barella e il discusso Milan Skriniar. La sensazione è che Simone Inzaghi voglia dare un’altra chance a Roberto Gagliardini, fin qui mai utile in stagione, anziché a Kristjan Asllani che pur dovendo ancora crescere ha mostrato cose interessanti. In difesa invece o il rilancio di Danilo D’Ambrosio o Matteo Darmian terzo centrale, considerato che potrebbe rivedersi Denzel Dumfries. Davanti, sperando che Romelu Lukaku abbia più minuti e condizione fisica rispetto alle ultime uscite, scontato il rientro di Edin Dzeko visto che Joaquin Correa ha fallito l’ennesima occasione. Davide Ballardini recupera Cyriel Dessers e ha Charles Pickel squalificato (vedi convocati). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Cremonese-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).