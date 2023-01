Precedenti Cremonese-Inter: 27 anni fa l’ultima volta, con show di Zanetti

Cremonese-Inter si giocherà sabato alle ore 18 e allo Zini i precedenti si sono fermati alla stagione 1995-1996. L’ultima volta fece un eurogol Zanetti, al suo primo anno in Italia.



I PRECEDENTI – Quello di sabato sarà il Cremonese-Inter numero 14 in trasferta. Non si gioca dal 6 aprile 1996: nel sabato di Pasqua la squadra di Roy Hodgson supera quella del futuro allenatore nerazzurro Luigi Simoni. Allo Zini finisce 2-4, apre un bel tiro di Paul Ince proprio al 45′ poi nella ripresa segnano anche Javier Zanetti con uno splendido slalom al 55′, Alessandro Pistone al 79′ e Marco Branca al 90′, a evitare sofferenza finale dopo la doppietta di Andrea Tentoni (51′ e 82′). Da lì in poi Inter e Cremonese non si sono più incontrate, almeno a Cremona. Si è giocato per l’andata, 3-1 alla quarta giornata martedì 30 agosto coi gol di Joaquin Correa, Nicolò Barella (favoloso) e Joaquin Correa oltre a David Okereke (vedi highlights).

I NUMERI – È in corso una serie positiva di cinque vittorie di fila allo Zini, iniziata il 7 gennaio 1990 con uno 0-1 firmato Nicola Berti. Due anni dopo, sempre a gennaio ma il 5, partita sospesa per nebbia e recuperata ventiquattro giorni dopo con gol decisivo di Jurgen Klinsmann proprio al 90′. Nei precedenti in casa della Cremonese l’Inter ha vinto 10 volte (a tavolino nel 1929), poi 3 pareggi (l’ultimo 1-1 il 29 aprile 1987) senza successi dei grigiorossi. Sono 24 le reti all’attivo, 7 quelle al passivo. Si è giocato 11 volte in campionato e 2 in Coppa Italia (il già citato pareggio nell’andata dei quarti e uno 0-2 del 4 settembre 1977). Contando anche i precedenti in casa 19 vittorie dell’Inter contro 2 della Cremonese più 6 pareggi, con 54 gol segnati e 20 subiti.