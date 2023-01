Mazzola: «Mourinho ha fatto la storia dell’Inter, è un grande allenatore»

Sandro Mazzola, ex leggenda dell’Inter, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato di José Mourinho, tornando indietro alla sua esperienza in nerazzurro.

FAVOLOSO – Sandro Mazzola non dimentica José Mourinho, che di recente ha compiuto 60 anni. L’ex storico attaccante dell’Inter ha ricordato quanto di buono fatto dal tecnico portoghese in nerazzurro: «José Mourinho è un grande allenatore, all’Inter ha fatto la storia. Quando cambiava qualcosa in campo lo faceva in un modo favoloso».

Fonte: Corriere dello Sport