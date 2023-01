Stramaccioni: «Zaniolo ha sbagliato. Caso Skriniar emblematico»

Andrea Stramaccioni ha fatto il punto su due dei casi di mercato più caldi in questo momento in Serie A, ovvero quelli riguardanti Nicolò Zaniolo alla Roma e Milan Skriniar all’Inter. Sulle frequenze di Centro Suono Sport, l’ex allenatore nerazzurro ha paragonato le due situazioni

PARAGONE – Due situazioni di mercato a confronto. Andrea Stramaccioni ha fatto il punto sulle differenze tra il comportamento di Nicolò Zaniolo con la Roma e Milan Skriniar con l’Inter: «Zaniolo ha sbagliato con le sue dichiarazioni, finché vesti una maglia devi dare il 101%. Vedi il caso Skriniar, dove l’agente ha parlato per lui ma in campo continua a giocare e dare il 100%. Se non sei infortunato devi dare il massimo per la maglia per cui giochi. Il calcio moderno è così, c’è il mercato e può arrivare un’offerta da un momento all’altro».