Cremonese, assenza certa contro l’Inter: ammonito un diffidato

La Cremonese giocherà contro l’Inter nella prossima giornata di Serie A, sabato alle ore 18. I grigiorossi sono in questo momento in campo a Bologna e hanno ricevuto l’ammonizione di un diffidato, che non ci sarà allo Zini.

L’ASSENZA – Cremonese-Inter non vedrà in campo Charles Pickel. Il centrocampista è stato appena ammonito dall’arbitro Matteo Marchetti, per proteste dopo un rigore tolto al VAR contro il Bologna. Era diffidato, scatterà automatica la squalifica. Un’assenza che costringerà Davide Ballardini a cambiare assetto rispetto alla partita di oggi. Gli altri diffidati nella Cremonese sono Alex Ferrari e David Okereke. Qui la situazione disciplinare per Inter-Empoli di stasera, con i giocatori a rischio.