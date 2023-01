Skriniar, nessuna proposta dal PSG: volontà chiara di tutte le parti – Sky

Nel prepartita di Inter-Empoli c’è occasione anche di parlare di mercato. Con, naturalmente, il tema Milan Skriniar. Negli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha negato la possibilità che il difensore possa lasciare la squadra a gennaio

ZERO TRATTATIVE – Milan Skriniar resterà in nerazzurro fino alla scadenza del contratto. Come conferma Gianluca Di Marzio: «L’Inter non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale né indiretta per il trasferimento nel mercato di gennaio. Non c’è una trattativa in corso tra i due club e i nerazzurri vorrebbero comunque tenerlo fino alla scadenza del contratto. Specialmente in assenza di una proposta da valutare che non è arrivata. Il PSG fa sapere di non avere la firma del giocatore che a giugno si trasferirà, ma finirà comunque la stagione con la maglia nerazzurra».