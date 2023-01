Inter-Empoli, i diffidati e gli squalificati per la 19ª giornata di Serie A

Inter-Empoli si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il posticipo del lunedì, con diffidati e squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si concluderà domani.

INTER-EMPOLI lunedì 23 gennaio ore 20.45 (19ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Cremonese in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Empoli: Filippo Bandinelli, Fabiano Parisi (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Empoli: Razvan Marin (una giornata)