Correa non ancora pronto: per lui e Sanchez solo uno spezzone di gara – CdS

Correa si è rivisto in UEFA Champions League ma non ha ancora smaltito del tutto il problema fisico: secondo il Corriere dello Sport per lui e Sanchez solo uno spezzone di partita.

IN CORSO – Correa si è rivisto a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk dopo il problema fisico accusato contro il Bologna. L’argentino sarà a disposizione di Simone Inzaghi ma, probabilmente, la scelta ricadrà ancora sulla coppia titolare formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko (vedi articolo). Secondo il quotidiano romano, meglio un pizzico di cautela in più, dunque, nella speranza di riaverlo a pieno regime dopo la sosta, Seleccion permettendo. Come in Ucraina, però, il calciatore sarà a disposizione per disputare uno spezzone di gara, così come Alexis Sanchez: la sua autonomia dopo l’infortunio deve ancora crescere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno