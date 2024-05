Sassuolo-Inter, campioni d’Italia arrivati: accoglienza non banale!

L’Inter è arrivata in pullman a Reggio Emilia per la sfida al Sassuolo. I campioni d’Italia alle 20.45 in campo contro i neroverdi. Per la squadra di Simone Inzaghi grande accoglienza.

ACCOGLIENZA − Tra poco alle 20.45 Sassuolo-Inter, match della trentacinquesima giornata di campionato. I campioni d’Italia sono appena arrivati a Reggio Emilia e lo hanno fatto in pullman. Clima di festa e grande accoglienza intorno alla squadra, seguita da tantissimi tifosi. L’Inter punta all’ennesimo successo in questo campionato, contro un Sassuolo con l’acqua alla gola e ad un passo dalla retrocessione in Serie B. I nerazzurri di sicuro non regaleranno nulla agli avversari.