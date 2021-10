Sassuolo-Inter, Dumfries vince il ballottaggio? La probabile formazione – CdS

Sassuolo-Inter, due cambi per Simone Inzaghi rispetto la formazione vista contro lo Shakhtar Donetsk. Dumfries vince il ballottaggio a destra con Darmian? Di seguito la probabile formazione nerazzurra secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Sassuolo-Inter, ultime ore a disposizione di Simone Inzaghi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. A destra la scelta potrebbe ricadere su Denzel Dumfries, sia per dargli continuità, considerando anche l’ottima prestazione alla prima occasione avuta, sia per mandare un segnale al tecnico dei neroverdi. Per Dionisi su quella fascia la scelta potrebbe ricadere su Boga, che con la sua velocità può mettere in difficoltà chiunque. Ecco perché con l’inserimento di Dumfries, l’idea sarebbe quella di mettere in difficoltà lo stesso Boga costringendolo a inseguire, invece di farsi inseguire. Certo che, con l’olandese in campo, servirà più copertura dietro. Per il resto due cambi di formazione rispetto l’undici visto in campo a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk: ritornano Calhagnolu al posto di Vecino e Ivan Perisic al posto di Dimarco.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2) secondo il quotidiano romano: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.