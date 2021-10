Lautaro Martinez e Dzeko sfidano il Sassuolo per il riscatto – CdS

Lautaro Martinez e Dzeko, secondo il Corriere dello Sport ancora titolari, contro il Sassuolo per riscattare il brutto avvio in Europa.

IL RISCATTO – Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, sul podio delle coppie più prolifiche tra i cinque campionati europei, ma a secco in UEFA Champions League. In Italia i due hanno segnato ben nove gol, cioè la metà rispetto i venti totali segnati dall’Inter in campionato, in Europa, però, la coppia ha sparato a salve con zero reti in 180′. Entrambi giocheranno ancora titolari, questa sera, per una rivincita e soprattutto per dimostrare un’intesa ancora in fase di evoluzione, ma che sta già funzionando. Impossibile pensare che in Champions League tremino le gambe a Edin Dzeko, con i suoi 22 gol in 57 presenze totali. Lautaro Martinez non ha la sua esperienza, ma nella stagione 2019-2020, alla sua prima esperienza in Europa, è andato a segno cinque volte su sei. Il Sassuolo, inoltre, pare portare bene a entrambi: per l’ex Roma sono ben 6 i gol realizzati ai neroverdi in 11 incroci. Mentre Lautaro Martinez è riuscito ad andare in gol tre volte in sei incroci.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno