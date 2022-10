Champions League, il Napoli ne fa sei all’Ajax! Tutti i risultati di oggi

Non solo la strepitosa vittoria dell’Inter contro il Barcellona (vedi articolo): anche l’altra italiana impegnata stasera in Champions League trionfa. Il Napoli va sotto con l’Ajax in avvio, ma non subisce il gol a freddo e vince addirittura 1-6. Nell’altra gara del girone dei nerazzurri dilaga il Bayern Monaco (vedi articolo).

CHAMPIONS LEAGUE – 3ª GIORNATA

GRUPPO A

Ajax-Napoli 1-6 9′ Kudus (A), 18′, 47′ Raspadori, 33′ Di Lorenzo, 45′ Zielinski, 63′ Kvaratskhelia, 81′ Simeone

Liverpool-Rangers 2-0 7′ Alexander-Arnold, 53′ rig. Salah

CLASSIFICA: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Rangers 0

GRUPPO B

Club Brugge-Atlético Madrid 2-0 36′ Sowah, 62′ Jutglà

Porto-Bayer Leverkusen 2-0 69′ Sanusi, 87′ Galeno

CLASSIFICA: Club Brugge 9, Porto 3, Bayer Leverkusen 3, Atlético Madrid 3

GRUPPO C

Bayern Monaco-Viktoria Plzen 5-0 7′, 50′ Sané, 13′ Gnabry, 21′ Mané, 59′ Choupo-Moting

Inter-Barcellona 1-0 45′ +2 Calhanoglu

CLASSIFICA: Bayern Monaco 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Marsiglia-Sporting CP 4-1 1′ Trincao (S), 13′ A. Sanchez, 16′ Harit, 28′ Balerdi, 84′ Mbemba

Eintracht Francoforte-Tottenham 0-0

CLASSIFICA: Sporting CP 6, Tottenham 4, Eintracht Francoforte 4, Marsiglia 3

Domani in Champions League per le italiane Chelsea-Milan (Gruppo E, ore 21) e Juventus-Maccabi Haifa (Gruppo H, ore 21).