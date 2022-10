Inzaghi: «La vittoria col Barcellona rimarrà! Gol annullato? Giusto»

Inzaghi finalmente può gioire dopo Inter-Barcellona, al termine di un’impresa memorabile. L’allenatore si è presentato in sala stampa al Meazza, per la consueta conferenza del dopogara.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Barcellona.

Hai visto segnali positivi stasera per cambiare la stagione?

Sì. Abbiamo fatto una grandissima partita, contro un avversario tecnico con tantissima qualità. Abbiamo fatto una partita di corsa, aggressività e determinazione tutti assieme, siamo stati molto compatti. Addirittura dopo l’1-0, forse per stanchezza, abbiamo sbagliato qualche rifinitura dove forse potevamo trovare il secondo gol. Una gran serata che ci dà autostima: la vittoria col Barcellona penso che rimarrà, fermo restando che dobbiamo dare continuità sabato e nel ritorno a Barcellona. Sarà un periodo molto intenso che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi.

Questa sera il “noi” è tornato a prevalere sull’io?

Assolutamente sì. Si sono aiutati, chi ha cominciato dall’inizio e chi è entrato: è stata una bellissima serata, condita dallo spirito di sacrificio incredibile. Altrimenti non batti una squadra simile. Abbiamo fatto una partita concentrata, concedendo poco: i ragazzi sono stati bravissimi.

Xavi ha appena detto di essere indignato e di aver subito una grande ingiustizia. Crede sia un bel biglietto da visita per il ritorno?

Le decisioni arbitrali non le ho ancora viste. Xavi grandissimo allenatore e grandissima persona, ci siamo scambiati i saluti. Sulle decisioni purtroppo sullo 0-0 c’era un rigore netto che ci hanno tolto per un fuorigioco, sul gol annullato a loro l’ho rivisto e sull’uscita di Onana c’è un tocco di mano del loro giocatore. Penso sia stato giustissimo annullarlo.

Quanto è importante, in questo momento, che la vittoria sia arrivata così?

Senz’altro è importante: dà autostima, contro un avversario del genere. Chiaramente in questo momento ne avevamo bisogno, però non abbiamo fatto nulla. Abbiamo regalato una grande serata ai nostri tifosi dopo tanto tempo, però in questi giorni ero molto sereno perché sabato avevo visto cose buone dalla squadra, condite da alcuni errori che in altri momenti non sarebbero costati una sconfitta. Invece è arrivata una sconfitta dolorosa, in quarantotto ore non era facile organizzare una partita così col Barcellona e i ragazzi li voglio vedere sempre così.

Per Inzaghi quanto Calhanoglu può diventare determinante in quel ruolo?

Lui quel ruolo me l’aveva dimostrato l’anno scorso. Aveva giocato una partita, poi una volta in corso era andato lì. Chiaramente avevo quattro centrocampisti, Gagliardini aveva recuperato stamattina e dovevano giocarne tre. Asllani sabato ha fatto un’ottima gara ma dovevo fare una scelta, chiaramente Mkhitaryan meritava di giocare e secondo me ha fatto una grande partita a livello di sacrificio. Dovevo scegliere gli altri due giocatori per completare il reparto, sono partito con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan e hanno fatto tutti e tre molto bene. Come Asllani.