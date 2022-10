Onana: «Inter, siamo una grande squadra! Oggi vittoria meritata»

André Onana dopo la vittoria in Inter-Barcellona per 1-0, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria contro gli spagnoli. Di seguito le sue parole su Sky Sport.

VITTORIA MERITATA – Onana dopo la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi in Inter-Barcellona, su Sky ha parlato così: «Siamo una grande squadra, scendiamo in campo sempre per vincere e dare tutto, poi gli dei del calcio prendono una decisione. Non era una partita facile, abbiamo dato tutto. Se usciamo vincitori non è un caso, guardando le statistiche direi che abbiamo anche meritato. Siamo una squadra nella vita, come nella vita ci sono momenti positivi e negativi. Oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto, sono molto contento per tutti perché era una vittoria che tutti volevamo. Ora spero che questa vittoria ci dia la forza per andare avanti».