Inter-Barcellona 1-0, Calhanoglu firma l’impresa! Testa rialzata

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Barcellona, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro, dopo il primo tempo terminato con i nerazzurri in vantaggio (vedi report).

GOL ANNULLATO – Basta il gol di Hakan Calhanoglu all’Inter per fare l’impresa con il Barcellona a San Siro e aumentare le quotazioni relative al passaggio agli ottavi di finale di UEFA Champions League. A differenza della prima frazione di gioco, sono i blaugrana a stare meglio in campo nella ripresa, ma sono concentrati i nerazzurri a difendere con ordine e minimizzare i rischi. Il più grande dei quali arriva al 68′: cross dalla destra di Dembélé, uscita maldestra di André Onana che lascia il pallone in favore di Ansu Fati, tocco e dietro di lui Pedri insacca a porta vuota. Un check al VAR, però, ravvisa un fallo di mano di Fati che porta il direttore di gara ad annullare l’1-1.

FINALE AL CARDIOPALMA – La partita prosegue con un’Inter brava a difendere e il Barcellona che prova a cercare il pari, causando grande sofferenza a tutti i tifosi nerazzurri. Specialmente dal momento che sono ben otto i minuti di recupero concessi dall’arbitro. Al secondo dei quali sudano freddo i padroni di casa, quando Denzel Dumfries interviene su un pallone destinato ad Ansu Fati: sembrerebbe tocco di mano, ma dopo un lungo check del VAR il direttore di gara non concede il rigore ai blaugrana. Ma non c’è tempo per il Barcellona: niente da fare e i nerazzurri portano a casa una grandissima impresa.

Inter-Barcellona, il risultato finale della terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League

Inter-Barcellona 1-0

Gol: Calhanoglu al 45’+2