Il Bayern Monaco sommerge il Viktoria Plzen: goleada prima dell’Inter

Il Bayern Monaco dilaga in attesa di Inter-Barcellona. Nell’anticipo della terza giornata del Gruppo C di Champions League i bavaresi battono 5-0 il Viktoria Plzen.

UN’ALTRA GOLEADA – Il Bayern Monaco si conferma a punteggio pieno nel Gruppo C di Champions League. Dopo aver battuto Inter e Barcellona il club tedesco regola anche il Viktoria Plzen, demolito con un secco e inequivocabile 5-0. Lo 0-0 regge fino al 7′, poi Leroy Sané parte in slalom nelle larghe maglie della difesa ceca e di sinistro dal limite sblocca il risultato. Al 13′ già il raddoppio, con Leon Goretzka che serve centralmente Serge Gnabry per il facile tocco in rete. Di Sadio Mané il 3-0, tutto troppo facile anche lui senza difficoltà. Quest’ultimo poi “impedisce” a Jamal Musiala di entrare nel tabellino dei marcatori, perché un suo fuorigioco annulla il poker prima dell’intervallo (36′). Nella ripresa ancora Sané, al 50′, riesce a trovare la sua doppietta con un ottimo controllo su lancio del solito Mané. Julian Nagelsmann fa turnover, entra Eric Maxim Choupo-Moting ed è lui a trovare il 5-0 al 59′. Finale in scioltezza, da segnalare solo un’invasione di campo. Alle 21, sempre per il Gruppo C, Inter-Barcellona con il Bayern Monaco intanto a nove punti.