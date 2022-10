Sabatini: «Inter, situazione da evitare. Correa per Dybala? Non risulta»

Negli ultimi giorni è uscito un retroscena di mercato mai confermato, riguardo alla scelta di Simone Inzaghi di rinunciare a Paulo Dybala per tenere Joaquin Correa. Proprio di questo ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, nello studio di Infinity prima di Inter-Barcellona.

SITUAZIONE DA EVITARE – Sandro Sabatini ha esordito con la sua analisi parlando del momento nerazzurro e della gara di questa sera contro il Barcellona: «Che l’Inter faccia la partita dell’anno e il Barcellona la peggior partita dell’anno, è una possibilità ma molto difficile. È un momento in cui è ovvio che più la società è unita e meglio è, anche perché quando le cose vanno male ognuno pensa a difendere sé stesso. Questa è la situazione che l’Inter deve assolutamente evitare».

NESSUN RISCONTRO – Sabatini si è poi concentrato sulla situazione di Correa, svelando l’infondatezza di un retroscena di mercato uscito negli ultimi giorni: «Attenzione a Correa, perché nel pubblico e nei tifosi Inzaghi non è popolarissimo. L’argentino è passato come il motivo per cui Dybala non è arrivato all’Inter, proprio per scelta dell’allenatore. A me non risulta sia andata così ed è molto pericolosa la situazione ambientale proprio per il giocatore. Se sbaglia i primi due palloni, può diventare una partita d’inferno»