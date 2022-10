Mauro: «Inzaghi, colpe 80-20. Per l’Inter una speranza col Barcellona»

Massimo Mauro ha spezzato una lancia in favore di Simone Inzaghi, puntando di più il dito verso i suoi giocatori. Nel prepartita di Inter-Barcellona, l’ex calciatore ha inoltre analizzato – negli studi di Infinity – le possibilità di vittoria per i nerazzurri.

COLPE CONDIVISE – Massimo Mauro difende Simone Inzaghi, concentrandosi di più sui giocatori. Che questa sera dovranno fare di più in Inter-Barcellona. Questa l’analisi dell’ex giocatore: «Bisogna fare una grande partita. Purtroppo Inzaghi non la affronta con la squadra migliore, anche perché il centrocampo non è quello titolare. Poi bisognerebbe capire quanto siano le colpe del tecnico e quante quelle dei giocatori. Io spero che il Barcellona faccia partita d’attacco, perché Correa e Lautaro Martinez possono far male in contropiede. Sarà una partita molto delicata. Se Skriniar si dimentica Smalling, Inzaghi che deve fare? Le colpe, secondo me, sono sempre 80-20 percento».