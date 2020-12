Cagliari-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Cagliari-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 12.30. Partita valida per l’undicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Bisogna reagire subito in campo nazionale dopo la cocente eliminazione dall’Europa. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Restano a casa in quattro. Agli infortunati di lungo corso Vecino, Nainggolan e Pinamonti si aggiunge Vidal, ancora non recuperato dopo lo stop di inizio settimana.

MODULO – L’eliminazione dalle competizioni UEFA rischia di stravolgere nuovamente l’assetto tattico dell’Inter, che oggi potrebbe mettere da parte il 3-5-2. Se Conte rispolvera il trequartista, tornerà il 3-4-1-2 visto a inizio stagione.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Possibile turnover parziale dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. In mezzo de Vrij favorito su Ranocchia. Sul centro-destra stavolta D’Ambrosio può davvero avere la meglio su Skriniar, che potrebbe scalare sul centro-sinistra se Bastoni riposasse.

CENTROCAMPO – Scelte limitate in mezzo. Sulle fasce dovrebbe toccare a Darmian a destra e Young a sinistra, sebbene Hakimi e Perisic non siano tagliati fuori perché la scelta è legata al modulo. Confermati Brozovic e Gagliardini davanti alla difesa. Se Conte fa rifiatare Barella, spazio a Eriksen sulla trequarti (o mezzala).

ATTACCO – Solito avvicendamento in avanti. Confermato Lukaku centravanti, supportato da Sanchez anziché Lautaro Martinez dall’inizio.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Cagliari in Serie A: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, Skriniar, L. Moretti, Kolarov; Hakimi, Barella, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez.

