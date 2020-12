Cagliari-Inter, Conte si aspetta una grande risposta anche da Sanchez

Cagliari-Inter, Conte torna a giocare con il trequartista ma non rinuncia ad Alexis Sanchez, che farà rifiatare Lautaro Martinez in attacco. Il tecnico si aspetta molto dal cileno.

OGGI SANCHEZ – Cagliari-Inter oggi alle 12:30, Conte manderà in campo l’undici migliore considerando la situazione infortuni, qualche giocatore non al meglio della condizione e qualche altro da recuperare al meglio, come nel caso di Christian Eriksen. C’è chi invece la forma l’ha recuperata, ma deve trovare continuità sotto il punto di vista dell’incisività e soprattutto del rendimento, cioè Alexis Sanchez. Come più volte richiesto dal tecnico la scorsa stagione, l’Inter ha bisogno di giocatori con esperienza internazionale e che facciano la differenza. La dirigenza lo ha prontamente accontentato con gli acquisti di Ashley Young, Alexis Sanchez, Arturo Vidal senza dimenticare lo stesso Aleksandar Kolarov. Tra questi però non tutti riescono a mantenere alta la concentrazione per novanta minuti e soprattutto la lucidità. Alexis Sanchez in particolare è un giocatore assolutamente recuperato sotto il punto di vista fisico, ma Antonio Conte si aspetta molto da parte sua sotto il punto di vista realizzativo e della continuità, così come specificato nel post-partita di Bologna-Inter (vedi QUI). In questa stagione ad oggi tanto aiuto alla squadra durante la manovra offensiva ma solo due gol realizzati.